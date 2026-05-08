Amministrative Gb, disfatta per Starmer: “Risultati amari”. Farage vola, Labour in crisi

(Adnkronos) –

Batosta annunciata per il Partito laburista del premier britannico Keir Starmer nelle elezioni amministrative nel Regno Unito, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale.

Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform Uk di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell’Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti e ora finita nell’orbita di Reform UK.

La tornata elettorale riguarda oltre 5.000 seggi distribuiti in 136 consigli locali inglesi ed è considerata un test politico nazionale cruciale in vista delle prossime elezioni generali britanniche. I dati parziali indicano un crollo del consenso sia per il Labour sia per i Conservatori, segnale di una crescente frammentazione del quadro politico britannico.

Farage ha parlato apertamente di “cambiamento storico davvero molto importante”, rivendicando il successo del suo partito come prova del malcontento diffuso verso l’establishment di Londra. Reform UK sembra aver intercettato soprattutto il voto delle aree industriali impoverite e delle comunità più colpite dalla crisi economica e dal caro vita, territori dove un tempo dominava il Labour.

Per Starmer si tratta di un colpo politico pesante. Eletto nel 2024 con una larga maggioranza parlamentare dopo 14 anni di governi conservatori, il leader laburista sta pagando il calo di popolarità dell’esecutivo, alcune inversioni di linea politica e le difficoltà economiche che continuano a colpire il Paese. Secondo diversi osservatori britannici, il voto locale sta assumendo il valore di un vero referendum sulla sua leadership.

l premier britannico ha ammesso apertamente che i risultati elettorali “sono molto amari, e non c’è modo di indorare la pillola”. Parlando con la stampa, secondo quanto riportato dalla Bbc, Starmer ha aggiunto che il suo partito ha “perso brillanti rappresentanti laburisti in tutto il Paese… questo fa male, e dovrebbe far male, e io mi assumo la responsabilità”.

Il leader laburista ha però assicurato di non voler arretrare: “Giorni come questi non indeboliscono la mia determinazione a realizzare il cambiamento che ho promesso”. Lo spoglio è ancora in corso in diverse aree dell’Inghilterra, mentre nel corso della giornata inizieranno anche gli scrutini relativi alle elezioni nazionali in Scozia e Galles.

“Quando gli elettori inviano un messaggio come questo dobbiamo riflettere e dobbiamo rispondere”, ha proseguito Starmer, sottolineando come la “stragrande maggioranza delle persone” comprenda le “enormi sfide” che il Paese sta affrontando, tra “una serie di shock economici” e una “difficile situazione internazionale”. Secondo il premier, gli elettori continuano comunque ad aspettarsi il cambiamento promesso dai laburisti: “Sanno che lo status quo li sta deludendo e sono frustrati, non percepiscono i cambiamenti.”