Castelvetro, Polo per l’infanzia San Giovanni: nuovo aumento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico

Mentre il sindaco Granata annuncia la chiusura, a partire dal prossimo anno, di una sezione della scuola materna statale di Castelvetro Piacentino, il presidente del comitato di gestione del poli dell’Infanzia San Giovanni di Croce Santo Spirito, il dott. Pier Luigi Bricchi, ha comunicato un nuovo aumento di iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027: “Abbiamo riscontrato con molto piacere un nuovo importante incremento delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Il dato riguarda sia la sezione Primavera che la sezione Infanzia che aumentano rispettivamente di due e di 12 bimbi. Il numero totale dei bimbi per il prossimo anno arriva a 90″. Grande soddisfazione anche per l’immediato futuro perché abbiamo già diverse preiscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028.”Bricchi continua sottolineando come questi numeri rendano ancora più probabile l’apertura della quarta sezione per la quale un noto studio di ingegneria del territorio sta predisponendo la relazione tecnica per completare il quadro degli elementi da valutare. Per il momento è certa l’assunzione di una nuova maestra resa indispensabile da numeri così importanti che probabilmente non sono ancora definitivi perché in genere le ultime iscrizioni arrivano proprio a settembre.

Alla domanda sulle ragioni del successo di una scuola che fino al 2022 contava solo 33 iscritti e il prossimo anno arriva a 90 Bricchi risponde: “Sono essenzialmente due, innanzi tutto il personale e poi i programmi didattici. Potendo contare sulla grande professionalità, passione e disponibilità delle due maestre storiche, Barbara Ragozzino che è anche la coordinatrice didattica e Danila Pezzoni, si sono innestate delle maestre giovani e motivate. Marina Barbieri responsabile della sezione Primavera, Simona Bocciero e Giulia Merli maestre dell’infanzia sono amate dai bimbi a loro affidati e ammirate dai genitori. Insieme alle colleghe più esperte, grazie ai loro insegnamenti e al loro esempio hanno portato la scuola ad un livello di eccellenza educativa sempre in miglioramento”.

Bricchi ricorda poi il contributo fondamentale di Luisa Bonifazio, coordinatrice amministrativa, Carmela Patto cuoca e Sabrina Botti, responsabile del servizio del posticipo e addetta alla sanificazione.

“Insieme ai volontari, di cui cito soltanto Patrizia Beltrami perché è anche la professionista che insegna yoga ai bimbi, si è costituita davvero una squadra formidabile.”

La seconda ragione del successo della scuola, prosegue Bricchi, sono i programmi. La scuola segue il metodo Montessori e il metodo Munari che prevede la predisposizione di laboratori dove i bimbi, in una cornice di regole educative e di relazione possono scatenare la loro creatività apprendendo tantissime cose utili per il proprio sviluppo cognitivo e per il proseguo della loro carriera scolastica alla scuola primaria. I laboratori oggi sono cinque: il laboratorio artistico a cura della maestra Danila, il laboratorio scientifico a cura della maestra Barbara, il laboratorio delle costruzioni, il laboratorio di lettura e il laboratorio delle coltivazioni all’aperto.

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