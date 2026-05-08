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Internazionali, oggi Musetti-Mpetshi Perricard – Diretta

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti esordisce agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Giovanni Mpetshi-Perricard – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo il bye ricevuto al primo. Musetti arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz, e dalla sconfitta agli ottavi di finale di Madrid contro Jiri Lehecka. 

 

In caso di vittoria, nel prossimo turno Musetti incrocerebbe l’argentino Francisco Cerundolo. 

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