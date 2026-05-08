Intervento d’urgenza per Bonnie Tyler, ora la cantante è in coma farmacologico

(Adnkronos) –

La 74enne cantante britannica Bonnie Tyler, star degli anni ’80 nota per il suo successo ‘Total Eclipse of the Heart’, è stata posta in coma farmacologico dopo aver subito un’operazione d’emergenza in Portogallo. Ieri, 7 maggio, “i medici l’hanno messa in coma farmacologico per favorire la sua ripresa. Vi chiediamo di rispettare la sua privacy in questi momenti difficili”, ha indicato il suo portavoce, Judd Lander, in una dichiarazione trasmessa all’Afp.

La cantante, nota per la sua chioma bionda e la sua voce roca, è stata ricoverata mercoledì 6 maggio all’ospedale di Faro, dove ha una casa, per un “intervento intestinale d’emergenza”, fanno sapere. In un primo momento i familiari avevano annunciato che l’intervento si era era svolto senza complicazioni e che Tyler era “in convalescenza”, senza fornire ulteriori dettagli sul suo stato di salute. La cantante doveva iniziare il 22 maggio un tour che l’avrebbe portata in Germania, Austria e nel Regno Unito.

Bonnie Tyler, all’anagrafe Gaynor Hopkins, è nata nel 1951 in Galles ed è diventa famosa alla fine degli anni ’70 con canzoni come ‘It’s a Heartache’. Ma è il grande successo è arrivato con ‘Total Eclipse of the Heart’, uscito nel 1983, a renderla una sensazione in tutto il mondo e a classificarsi al numero 1 delle classifiche in molti paesi.

Dopo questa potente ballata (che ha superato il miliardo di ascolti su Spotify all’inizio del 2026) Tyler ha continuato la sua carriera con il successo ‘Holding Out for a Hero’ (1984), nella colonna sonora del film ‘Footloose’. Bonnie Tyler ha anche rappresentato il Regno Unito nel 2013 all’Eurovision con ‘Believe in me’, dove si è classificata al 19esimo posto.

È stata premiata dalla regina Elisabetta II poco prima della morte di quest’ultima nel settembre 2022. Carlo III le ha successivamente conferito la medaglia dell’Ordine dell’Impero Britannico (Mbe) nel 2023 per i servizi resi alla musica.