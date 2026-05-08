Maresciallo fuori servizio sventa una rapina al supermercato: arrestato 45enne

Pur non essendo in servizio, è riuscito a sventare una violenta rapina, fermando il responsabile, un 45enne senza fissa dimora. L’eroe del giorno è il comandante della stazione dei Carabinieri di Soresina.

Era il pomeriggio del 7 maggio e si trovava in auto nel parcheggio del supermercato, quando ha visto un uomo uscire di corsa dal negozio con due borse piene di merce, inseguito da una dipendente. E quando il fuggitivo ha colpito la donna con una gomitata al braccio per garantirsi la fuga, non ha esitato a intervenire, scendendo repentinamente dalla vettura e lanciandosi in un inseguimento a piedi.

Il malvivente, raggiunto poche decine di metri dopo, ha tentato di opporre resistenza, ma il maresciallo ha avuto la meglio su di lui, evitando colluttazioni.

La dipendente del supermercato ha riportato contusioni al braccio, ma non ha avuto bisogno dell’intervento del personale sanitario, pur restando sotto shock per l’accaduto. La merce rubata, per un valore complessivo di circa 370 euro, è stata interamente recuperata e restituita al supermercato.

Il 45enne è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina impropria e accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma Santa Lucia di Cremona. Nella mattinata dell’8 maggio è comparso davanti al gip del Tribunale di Cremona, che ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’udienza è stata rinviata al prossimo 19 giugno.

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