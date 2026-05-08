Papa Leone XIV indossa le Nike, sotto la veste sacra spuntano le sneakers: la foto virale

(Adnkronos) –

Papa Leone XIV indossa le sneakers. Non un paio qualunque: ai piedi porta le iconiche Nike Air, le stesse che ad oggi spopolano tra i teenager. L’immagine ha già fatto il giro del web, ma tutto nasce da un video condiviso dal portale Vatican News. È il trailer di ‘Leone a Roma’, il documentario che celebra il primo anniversario del pontificato di Papa Leone.

L’accostamento tra sacro e sportivo è così surreale che sembra un’immagine generata con l’intelligenza artificiale. E non sarebbe la prima volta. Tutti ricordano ancora quando nel 2023 era diventata virale la foto di Papa Francesco con addosso un piumino da trapper. Ma no, stavolta è tutto vero.

In uno spezzone del filmato, il Pontefice appare con un paio di Nike bianche immacolate, con l’inconfondibile logo Swoosh nero che spunta sotto la veste sacra. Da quando la scena è diventata virale, alcuni esperti si sono messi alla ricerca per individuare il modello esatto della scarpa: si tratterebbe della Nike Franchise Low. Una scelta che non sorprende affatto. Il design a suola bassa e silhouette pulita, richiama infatti le classiche scarpe da tennis, dettaglio che si lega perfettamente alla grande passione del Papa per la racchetta.

Il documentario è un viaggio spirituale e personale che ripercorre gli anni di Robert Francis Prevost a Roma, a partire dal suo arrivo negli anni ’80. “Sarà diffuso prossimamente sui canali dei media vaticani, e reso disponibile ai media che ne faranno richiesta, in occasione del primo anniversario dell’elezione”, si legge su Vatican News.

“Nike è appena stato benedetto”, scrive ironicamente la pagina instagram ‘Complex Sneakers’. Così, quasi senza volerlo, Nike sembra aver trovato un testimonial del tutto inaspettato. Solitamente sono gli sportivi a indossare quelle sneakers. Questa volta, invece, sopra c’è una tonaca. C’è Papa Leone XIV.