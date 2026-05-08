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Politica

Pd, segreteria provinciale quasi definita. Settimana prossima la presentazione

di Silvia Galli

La nuova segreteria del Partito Democratico, composta da undici membri, punta a rinforzare l’organizzazione e prepararsi per le prossime sfide politiche

La sede del Pd a Cremona
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La segreteria provinciale del Partito Democratico è ormai quasi definita. La presentazione ufficiale da parte del neo segretario provinciale Rosolino Azzali è attesa per la prossima settimana. La nuova segreteria sarà composta da undici membri più il segretario.

Confermati cinque componenti della precedente segreteria guidata da Bellini, ma non mancano novità e ritorni. Tra i nomi che emergono ci sono infatti quelli di Roberto Galletti, segretario cittadino del Pd e di Maura Ruggeri, che entra nella squadra provinciale.

Accanto ai membri nominati dal segretario, entreranno a far parte della segreteria anche i membri di diritto: il presidente dell’Assemblea provinciale, il presidente della Commissione di garanzia e i coordinatori dei quattro circondari – Cremasco, Cremonese, Casalasco e Terre di Mezzo.

Prevista inoltre la presenza del portavoce delle Donne Democratiche, del segretario dei Giovani Democratici e del tesoriere. Una squadra che punta a unire continuità e rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione del partito sul territorio provinciale in vista delle prossime sfide politiche ed elettorali.

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