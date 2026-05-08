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Porsche chiude tre filiali e taglia oltre 500 posti di lavoro

(Adnkronos) – Porsche annuncia la chiusura di tre filiali, con conseguente taglio di oltre 500 posti di lavoro. La decisione del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza della casa automobilistica, rientra nell’ambito del riassetto strategico del gruppo. Tra le filiali che saranno chiuse, Cellforce, specializzata in batterie ad alte prestazioni, perché non presenterebbe più prospettive di crescita sufficientemente promettenti. Con la chiusura di Cellforce perderanno il lavoro 50 dipendenti. 

Un’altra chiusura riguarda la eBike Performance, creata per sviluppare e commercializzare sistemi di propulsione di alta gamma per biciclette elettriche. La chiusura degli stabilimenti di Ottobrunn, vicino a Monaco, e di Zagabria, in Croazia, interessa circa 350 dipendenti.  

Infine, a chiudere i battenti sarà anche la controllata Cetitec, che sviluppa software specializzati per la comunicazione dati per Porsche e per l’intero Gruppo Volkswagen, con la conseguente perdita di circa 60 dipendenti in Germania e 30 in Croazia. 

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