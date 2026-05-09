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Amici, stasera la semifinale: le anticipazioni e gli ospiti

(Adnkronos) –
Stasera, sabato 9 maggio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.  

Sei gli allievi ancora in corsa per la vittoria: i ballerini Alessio, Emiliano e Nicola e i cantanti Angie, Elena e Lorenzo. Chi di loro si aggiudicherà la finale? 

In studio a valutare le performances artistiche: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus. Con loro il giudice della terza prova, Cristiano Malgioglio. 

Torna nuovamente Alessandro Cattelan, che per la nuova sfida di ‘Password’ coinvolge: Belen Rodriguez e Giulia Michelini. 

Tra gli ospiti della semifinale, il cantautore Irama e la vincitrice del premio della critica della diciottesima edizione, Giordana Angi. 

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