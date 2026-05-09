"Caccia al Raee", Aprica premia le scuole cremonesi

Educare alla sostenibilità significa trasformare i gesti quotidiani in una responsabilità condivisa. È da questa convinzione che nasce l’impegno di Aprica al fianco delle scuole cremonesi, premiate oggi al Parco delle Colonie Padane nell’ambito di Super Gioco Sano 2026, l’iniziativa promossa da Asst Cremona per promuovere il benessere, la società e la cura dell’ambiente.

Nel pomeriggio si è infatti svolta la premiazione del concorso Caccia al Raee, promosso da Aprica in collaborazione con il Comune di Cremona. L’iniziativa ha coinvolto 9 istituti scolastici e 29 classi attraverso incontri formativi, materiali informativi e attività laboratoriali dedicate al corretto conferimento dei piccoli rifiuti elettronici.

A distinguersi per il maggior numero di micro-Raee raccolti sono state la Scuola Primaria Capra Plasio, la Scuola Primaria Sacra Famiglia e l’IIS Stanga. Alle classi vincitrici Aprica ha consegnato una shopper contenente cavi di ricarica Usb realizzati con materiali riciclati e materiali informativi dedicati all’economia circolare: un premio piccolo ma concreto, capace di raccontare come un rifiuto correttamente riciclato possa trasformarsi in un nuovo oggetto.

Il progetto, sviluppato nell’ambito del bando Cdc Raee, puntava a sensibilizzare le nuove generazioni proprio sul valore del recupero e del riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel corso del 2025 l’iniziativa ha inoltre portato all’installazione di circa 100 contenitori per la raccolta dei piccoli Raee nei principali punti della città, consultabili nella sezione “Servizi Di Zona” del sito apricaspa.it e sull’app PULIamo.

Le premiazioni rappresentano una tappa di un percorso educativo più ampio che Aprica e il Gruppo A2A promuovono ogni anno nelle scuole del territorio, coinvolgendo studenti di ogni fascia d’età in attività dedicate al riciclo, all’economia circolare e alla riduzione degli sprechi. Un impegno che si inserisce nelle iniziative sviluppate insieme al Comune di Cremona per rafforzare la cultura della sostenibilità.

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