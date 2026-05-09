Caro energia, Costantini (Cna) “Impatto di almeno 1000 euro/anno per famiglia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il caro energia ha un impatto di oltre 1.000 euro all’anno per una famiglia tipo, e per i nuclei con due figli e due auto si superano i 1.500 euro per bollette, carburanti e generi alimentari. Servono interventi mirati per salvaguardare i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese”. Lo ha dichiarato il presidente della CNA, Dario Costantini.abr/mca1

(Fonte video: CNA)