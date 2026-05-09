Cremonese, le possibili scelte di mister Giampaolo per la sfida contro il Pisa

Week end ad alta tensione per la Cremonese. Domenica alle ore 15 arriva allo Zini il Pisa ultimo e già retrocesso matematicamente in Serie B. Una gara che i grigiorossi cercheranno di vincere in tutti i modi, con la speranza che il sabato sera porti notizie positive, considerato il difficile impegno casalingo dei rivali del Lecce contro una Juventus obbligata a fare bottino pieno per continuare a lottare per un posto in Champions League.

Tornando alla sfida della Cremonese contro il Pisa, il tecnico Giampaolo dovrà rinunciare a Baschirotto, che contro la Lazio ha rimediato un infortunio che ha messo fine in anticipo alla sua stagione. L’allenatore grigiorosso potrebbe comunque decidere di optare per un 4-2-3-1 con Audero tra i pali, Terracciano (o Barbieri) con Pezzella in posizione di terzini, Bianchetti dal primo minuto centrale accanto a Luperto.

A centrocampo i favoriti sono Grassi e Maleh, con Bondo come alternativa. Sulla trequarti Vandeputte dovrebbe rientrare a sinistra, con Bonazzoli centrale e a destra uno tra Floriani Mussolini e Zerbin. Per il ruolo di prima punta, invece, Vardy dovrebbe partire titolare al posto di Sanabria.

Ma, considerato quanto accaduto contro la Lazio dopo l’uscita dal campo dell’infortunato Baschirotto, Giampaolo potrebbe anche decidere di adottare un 3-5-2. In questo caso agirebbero da centrali difensivi Terracciano, Bianchetti e Luperto. Sulle fasce Pezzella sarebbe schierato a sinistra, mentre a destra potrebbe partire Barbieri (o in alternativa Floriani Mussolini).

A centrocampo si potrebbe rivedere Vandeputte nel ruolo di mezzala sinistra, mentre uno tra Maleh e Bondo giocherebbe da mezzala destra, con Grassi in cabina di regia. In attacco farebbero coppia dal primo minuto Bonazzoli e Vardy.

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