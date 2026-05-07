Cremonese, il 30% dei gol realizzati finora in Serie A portano la firma di Bonazzoli

La partita persa contro la Lazio ha fatto risaltare ancora una volta il problema del gol di cui soffre la Cremonese. Basti pensare alle occasioni sciupate da Zerbin nel primo tempo o da Bondo nel finale di gara. I grigiorossi, non solo creano poche occasioni, ma non sono in grado spesso e volentieri di concretizzarle. C’è solo un’eccezione, che si chiama Federico Bonazzoli, che proprio contro i biancocelesti, anche con la complicità di un rivedibile Motta, ha messo a segno la rete dell’illusorio vantaggio.

In tutto il campionato di Serie A, finora la Cremonese ha realizzato solamente 27 gol in totale e di questi ben 8 portano la firma di Bonazzoli, che in poche parole ha messo a segno quasi il 30% delle reti della sua squadra.

Bonazzoli è uno dei pochi grigiorossi che non ha mai deluso, dalla prima all’ultima giornata disputata, dando in modo costante il suo prezioso contributo in fase realizzativa, ma sacrificandosi molto anche nel lavoro di cucitura tra reparto di centrocampo e attacco.

Si pensi che nello scorso campionato di Serie B Bonazzoli aveva segnato solamente 6 gol, mentre quest’anno nella categoria superiore ne ha già collezionati due in più, anche perché sta trovando maggiore spazio. Nella scorsa Serie B giocò infatti un totale di 1.321 minuti, mentre in questa edizione della Serie A è già arrivato a quota 2.289 minuti disputati.

Non solo, oltre alle prestazioni e ai gol, l’attaccante di Manerbio quest’anno si è pure tolto la soddisfazione di punire club importanti, con reti molto spesso spettacolari. Basti pensare alla rete in rovesciata a San Siro contro il Milan nel match d’esordio, oppure alla doppietta (compresa un’altra bella rovesciata) nella tana del Genoa, oltre al sigillo contro l’Inter, il club nel quale è cresciuto dal punto di vista calcistico.

“El segna semper lu”, dicevano a Milano di Maurizio Ganz qualche anno fa. Lo stesso si potrebbe dire oggi a Cremona riferito a Bonazzoli, visto che il 30% dei gol della Cremo portano la sua firma.

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