Giovani in Centro, il cronoprogramma: a giugno il cantiere in San Francesco

Presentato in Commissione Giovani il cronoprogramma del progetto di Rigenerazione Urbana “Giovani in centro”.

“A fine maggio partiranno i primi lavori sulle piazze, interventi più contenuti che dureranno pochi mesi. A giugno inizieranno invece i cantieri più importanti di San Francesco e di Palazzo Radaelli”, afferma l’assessore Luca Burgazzi.

Due progetti diversi, ma con un obiettivo comune: restituire spazi e opportunità alle nuove generazioni.

“San Francesco diventerà un hub culturale con spazi per la cultura e le arti performative. Palazzo Radaelli rientra invece nel piano dell’abitare: 27 alloggi dedicati a giovani, giovani famiglie e giovani coppie”. Il progetto punta anche a ricucire il tessuto urbano, è prevista la riapertura della via pedonale che collegherà Piazza Lodi a Piazza Giovanni XXIII, restituendo alla città una vera piazza. Spazi nuovi, ma anche attenzione a sicurezza e vivibilità.

“Sono previste misure di sicurezza come telecamere. Vogliamo restituire uno spazio vissuto e sicuro, anche perché nasceranno nuovi alloggi”, afferma Burgazzi. Sui tempi di realizzazione, “parliamo di circa 18 mesi di lavori. È un investimento importante, oltre 20 milioni di euro: grazie a fondi europei, regionali e al cofinanziamento del Comune contiamo di completare gli interventi entro il 2028″.

Un progetto che recupera un’area ferma dagli anni Settanta e segna un nuovo capitolo per una parte storica della città.

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