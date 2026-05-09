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Internazionali, oggi Sinner-Ofner – Diretta

(Adnkronos) –
Esordio agli Internazionali d’Italia 2026 per Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida l’austriaco Sebastian Ofner – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), e torna al Foro Italico dopo la finale raggiunta lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. 

 

In caso di passaggio del turno, Sinner troverebbe nel terzo turno il vincente della sfida tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin. 

 

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