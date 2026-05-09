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Nazionali

MotoGp, Bagnaia in pole nel Gp Francia davanti a Marquez e Bezzecchi. La griglia di partenza

(Adnkronos) –
Pecco Bagnaia in pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGp. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota italiano della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche sul circuito di Le Mans, chiudendo con il tempo di 1’29″634 davanti al compagno di scuderia Marc Marquez, che partirà quindi dalla prima fila. Terzo tempo invece per l’Aprilia di Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, davanti alla VR46 di Fabio Di Giannantonio. 

Scatterà quinta la KTM di Pedro Acosta, sesta invece la Yamaha di Fabio Quartararo. Settimo tempo per Joan Mir (Honda), ottavo Jorge Martin (Aprilia), nono Ai Ogura (Aprilia) e chiude la top ten dei tempi la Ducati Gresini di Alex Marquez, vincitore a Jerez. 

 

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 

2 Marc Marquez (Ducati) 

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

5 Pedro Acosta (KTM) 

6 Fabio Quartararo (Yamaha) 

7 Joan Mir (Honda) 

8 Jorge Martin (Aprilia) 

9 Ai Ogura (Aprilia) 

10 Alex Marquez (Ducati) 

11 Johann Zarco (Honda) 

12 Alex Rins (Yamaha) 

13. Raul Fernandez (Aprilia) 

14. Enea Bastianini (KTM) 

15. Luca Marini (Honda) 

16. Franco Morbidelli (Ducati) 

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 

18. Diogo Moreira (Honda) 

19. Jack Miller (Yamaha) 

20. Fermin Aldeguer (Ducati) 

21. Brad Binder (KTM) 

22. Jonas Folger (KTM) 

 

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