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MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint del Gp Francia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 9 maggio, si corre il Gran Premio di Francia – in diretta tv e streaming – quinto appuntamento del Montomondiale, che parte con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. A Le Mans si riparte dal successo di Alex Marquez in Spagna sul circuito di Jerez, dove il pilota della Ducati Gresini si è imposto davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, ancora leader della classifica Piloti, e alla VR46 DI Fabio Di Giannantonio. Inseguono le due Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.  

 

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Francia è in programma oggi, sabato 9 maggio. La seconda sessione di prove libere sono fissate alle ore 10.05, mentre la griglia di partenza si stabilirà alle 10.45. Per la gara Sprint invece bisognerà aspettare le 14.55. 

 

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Francia saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Qualifiche e gara Sprint si potranno seguire anche in chiaro su Tv8. In streaming tutti gli appuntamenti saranno disponibili sull’app SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di Tv8. 

 

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