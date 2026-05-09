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Cronaca

Nuovo governatore per il distretto 108 dei Lions, eletta Mirella Marussich

di Giovanni Palisto

Nell'aula magna del Politecnico di Cremona indicato il nome del nuovo governatore e tracciato il programma per il prossimo anno durante il congresso di primavera

Mirella Marussich
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Per i Lions, momento fondamentale di confronto e sintesi su quanto fatto è il congresso di primavera. I rappresentanti del distretto 108 IB3, che comprende Cremona, Pavia, Piacenza, Lodi, con 1745 soci e 75 club, si sono riuniti nell’aula magna del Politecnico di Cremona anche per rinnovare i vertici.

Soddisfatto il governatore uscente, Roberto Rocchetti che sta per terminare il suo mandato: “Abbiamo portato avanti dei grandi service a livello distrettuale. Abbiamo intercettato tante necessità. Si è lavorato sulla fame, sulla vista, sul cancro pediatrico, sugli screening sanitari, sui bisogni della comunità, mediante delle donazioni sia locali, qua a Cremona, che nelle altre province. Con grande orgoglio devo dire che i club hanno risposto veramente con passione e grande entusiasmo, con progetti concreti”.

Per la prima volta una donna cremonese eletta governatore del distretto, si tratta di Mirella Marussich. Il passaggio ufficiale sarà il 7 luglio alla Convention Internazionale di Hong Kong:Sono emozionatissima. Come prima donna di Cremona che avrà questo ruolo, sento una grande responsabilità. Non è un’ambizione personale, ma è semplicemente un percorso che ho voluto fare per chiudere il cerchio. In passato ho già ricoperto numerosi ruoli nei Lions e volevo finire con il governatorato che è la più alta carica”.

Così Marussich ricorda l’obiettivo dei Lions: “Donne e uomini che mettono a disposizione le loro energie, le loro competenze per aiutare le persone che sono in difficoltà per le fragilità che incontriamo tutti i giorniNoi faremo sempre del bene perché il bene è la cosa più bella che si possa fare e posso dire che io sono una volontaria nel Dna. Nel mio anno di guida darò molta considerazione alle donne e anche ai giovani, anche se oggi qui non sono numerosi”. 

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