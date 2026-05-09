Schlein a Toronto vede Obama: “Qui per ricostruire ordine mondiale, no a legge del più forte”

(Adnkronos) – La leader del Pd Elly Schlein a Toronto per il Global progress action summit ha incontrato ieri il premier canadese Mark Carney, che ha organizzato la riunione, e l’ex-presidente Usa, Barack Obama. Per Schlein è stato il primo incontro di persona con Obama e la segretaria dem gli ha raccontato quando, da volontaria, lavorò per la sua campagna negli Stati Uniti. E a Schlein, ora alla guida del primo partito di opposizione in Italia, l’ex presidente ha rivolto il suo incoraggiamento come “giovane leader”. Quindi l’incontro con Carney e i complimenti di Schlein al premier canadese per il suo intervento al summit in Armenia sul fatto che l’Europa deve riconquistare un ruolo di primo piano, come attore strategico e per la cooperazione tra gli Stati. Oggi Schlein parlerà al Global progress action summit, nell’ultimo panel prima delle conclusioni di Carney.

“E’ una occasione molto importante, qui a Toronto, il Global Action Summit. E’ la seconda volta che partecipo, dopo lo scorso anno a Londra. Al centro c’è come ricostruire l’ordine mondiale che qualcuno sta cercando di smantellare per sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte e del più ricco”, ha commentato la dem.

“E’ una preoccupazione condivisa, è importante essere qui con tante altre personalità e forze progressiste e democratiche in tutto il mondo, ho avuto occasione di incontrare il presidente Obama e il premier Carney e ringraziarlo per le parole che ha detto in Armenia la settimana scorsa quando ha detto che l’ordine internazionale sarà ricostruito a partire dall’Europa. Negli incontri che avremo approfondiremo quello che c’è da fare per mettere al centro pace, dialogo e cooperazione”.