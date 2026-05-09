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Tamponamento tra 4 auto, traffico in tilt sulla Pontina e mattinata di code

(Adnkronos) – Un incidente tra quattro auto questa mattina ha mandato in tilt il traffico sulla via Pontina, all’altezza di Pomezia, in direzione Roma. Lo scontro tra i veicoli, dove non si sono registrati feriti, ha causato code con le auto incolonnate.  

 

Sui social diversi automobilisti hanno postato foto e video dell’incidente con le auto coinvolte finite a ostruire tutta la carreggiata. “Si sta fermi”, “tutti fermi in direzione Roma” scrivono gli utenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e ora il traffico è tornato regolare. 

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