56 anni, una vita: dopo oltre mezzo secolo chiude la macelleria di Sospiro

Correva l’anno 1970. A Sospiro, un giovane garzone — vent’anni o poco più — decide di mettersi in proprio e aprire una piccola macelleria in via Garibaldi.

Un salto nel buio, in un paese di poche migliaia di abitanti dove le attività simili erano già due.

Quel ragazzo — oggi 77enne — si chiama Emilio Andreoli, anche se per tutti è semplicemente “Milio”.

Da quel 1970 sono passati 56 anni. Il mondo è cambiato, sono cambiati gli stili di vita, ma quella macelleria è rimasta un punto di riferimento per tutti i sospiresi e non solo.

In questo maggio 2026, però, dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, arriva la scelta più difficile e dolorosa: la macelleria chiude, in vista della meritata pensione.

E questo è anche il momento per fermarsi, fare un bilancio e rivedere la propria vita — professionale e non — come una vecchia videocassetta che scorre in un registratore.

“Ho iniziato a lavorare che avevo 12, 13 anni al massimo — ci racconta Milio —, facevo il garzone. Poi ho fatto un anno di leva militare e, quando sono tornato, ho deciso di aprire la mia macelleria. In paese ce n’era un’altra vicino alla pesa e una a San Salvatore”.

L’attività cresce e serve più spazio: nel 1985 Milio si trasferisce nella vicina via Lonati.

Apre un macello sul retro del negozio, seleziona personalmente i capi di bestiame nelle aziende agricole e taglia la carne che finirà in vetrina.

Nel frattempo gli anni passano e in bottega arriva anche Fausta, sua moglie, che gli farà da spalla per oltre trent’anni.

“Facevo l’insegnante — racconta Fausta —. Quando sono andata in pensione, Milio si è ammalato e aveva bisogno di una mano. Così ho iniziato questa nuova esperienza insieme a lui, e siamo arrivati fino a oggi”.

Per Milio è stato oltre mezzo secolo di casa e bottega, un lavoro fatto di sforzi e sacrifici.

“Un lavoro molto impegnativo — conferma —, sette giorni su sette. La domenica si va a comprare gli animali, il lunedì si ritirano con il camion; poi si macellano e durante la settimana si vende la carne”.

“È una dedizione che oggi, forse, manca nei giovani — aggiunge con un velo di malinconia —. Ho provato a cercare un garzone, qualcuno a cui insegnare il mestiere: non si trova più nessuno”.

Come spesso accade per i negozi di vicinato, la macelleria era molto più di un’attività commerciale: era un punto di ritrovo, un luogo in cui fermarsi, raccontare e ascoltare.

“È una delle parti più belle del nostro lavoro — conferma Fausta —: entrare in contatto con la gente. Ci facevano confidenze, anche su situazioni pesanti. Ne avevano bisogno, e negli anni si è creato un bel rapporto. Con i nostri clienti si parlava di salute, di famiglia, dei figli, ma anche di cose belle. Era un ‘dare e avere’”.

Un rapporto tipico dei piccoli negozi di paese che, in un’epoca fatta di rapidità, forse, è destinato a sparire o quantomeno a trasformarsi.

Gli anni, però, passano per tutti. Da qui la scelta più dolorosa.

“Mi sono fatto male — spiega Milio —: mi sono rotto una spalla, sono caduto, e un po’ manca la forza. Quando sono tornato a casa dall’ospedale, qualche settimana fa, mi sono accorto che non riuscivo a usare la penna. Allora mi sono ricordato cosa mi disse un amico macellaio: ‘Vedrai che, piano piano, quel momento arriva, lo sentirai’. E aveva ragione”.

56 anni, praticamente una vita, fatta di alti e bassi, soddisfazioni e problemi, sempre superati.

Una scelta che lascia un sapore dolceamaro: gratitudine per ciò che è stato, l’incognita per ciò che sarà, ma sempre con il solito spirito da leone.

“Con la cessazione dell’attività di “Emilio”, così l’attività è definita da Sospiro, perdiamo qualcosa di noi e di nostro – spiega il Sindaco Fausto Ghisolfi –: non era solo un negozio apprezzato per la competenza e qualità dei prodotti, ma eccellente per umanità, cordialità e schiettezza dei rapporti. Grazie Emilio, grazie Fausta“.

Alla fine dell’intervista, prima dei saluti, arriva il momento della foto di rito. Un po’ restio, Milio accetta, non senza una battuta: “Aspetta però, prima metto il cappello: senza, in paese non mi riconoscono”.

Una risata. E, soprattutto, un grande grazie.

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