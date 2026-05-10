Chiara Ferragni, la prima foto sui social con il nuovo fidanzato Josè
La prima foto ufficiale insieme al manager colombiano José Hernandez segna un nuovo capitolo nella vita privata della cremonese
Chiara Ferragni ha scelto i social per condividere con il pubblico un momento molto personale: la prima immagine ufficiale insieme al nuovo compagno, José Hernandez. Dopo settimane di indiscrezioni e paparazzate, lo scatto pubblicato su Instagram rappresenta di fatto l’ufficializzazione della relazione e l’inizio di una nuova fase nella vita privata dell’influencer e imprenditrice cremonese.
La foto, pubblicata inizialmente da Hernandez e successivamente ricondivisa da Ferragni nelle sue Stories, ritrae la coppia in un clima rilassato e spontaneo. I due appaiono sorridenti mentre condividono un momento semplice davanti a una fetta di torta di compleanno, dettaglio che lascia intuire un’occasione intima e familiare. Il 7 maggio, infatti, Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 39esimo compleanno.
Nello scatto emerge una forte complicità tra i due: Ferragni guarda il compagno con un’espressione affettuosa e serena, lontana dalle tensioni e dall’attenzione mediatica che negli ultimi mesi hanno accompagnato la sua vita personale e professionale. Ad accompagnare l’immagine, una didascalia minimal composta soltanto da alcune emoji simboliche: un cuore, una torta di compleanno e un altro cuore formato con le mani.
La pubblicazione ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower e dei media, confermando ancora una volta quanto la vita privata di Chiara Ferragni continui a essere al centro dell’interesse pubblico.