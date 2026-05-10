Chiara Ferragni, la prima foto sui social con il nuovo fidanzato Josè

Chiara Ferragni ha scelto i social per condividere con il pubblico un momento molto personale: la prima immagine ufficiale insieme al nuovo compagno, José Hernandez. Dopo settimane di indiscrezioni e paparazzate, lo scatto pubblicato su Instagram rappresenta di fatto l’ufficializzazione della relazione e l’inizio di una nuova fase nella vita privata dell’influencer e imprenditrice cremonese.

La foto, pubblicata inizialmente da Hernandez e successivamente ricondivisa da Ferragni nelle sue Stories, ritrae la coppia in un clima rilassato e spontaneo. I due appaiono sorridenti mentre condividono un momento semplice davanti a una fetta di torta di compleanno, dettaglio che lascia intuire un’occasione intima e familiare. Il 7 maggio, infatti, Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 39esimo compleanno.

Nello scatto emerge una forte complicità tra i due: Ferragni guarda il compagno con un’espressione affettuosa e serena, lontana dalle tensioni e dall’attenzione mediatica che negli ultimi mesi hanno accompagnato la sua vita personale e professionale. Ad accompagnare l’immagine, una didascalia minimal composta soltanto da alcune emoji simboliche: un cuore, una torta di compleanno e un altro cuore formato con le mani.

La pubblicazione ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower e dei media, confermando ancora una volta quanto la vita privata di Chiara Ferragni continui a essere al centro dell’interesse pubblico.

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