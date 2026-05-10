Corsa Podistica Stracastegnin di Castelverde: 270 atleti iscritti

Ieri sera 8 maggio si è svolta la corsa Podistica Stracastegnin Di Castelverde.

La corsa è inserita nel circuito Cremona grand Prix organizzato da Marathon Cremona. SI svolge interamente nelle vie dell’abitato di Castelverde per 10 km.

Hanno partecipato 270 atleti competitivi e non competitivi e i bambini in un percorso a loro dedicato.

“La manifestazione è organizzata da Maraton Cremona insieme al comune di Castelverde e all’oratorio Sacro Cuore. così ha dichiarato l’assessore Nicola Tinelli “É stata una serata splendida e ricca di emozioni, frutto di una collaborazione tra associazioni, volontari, oratorio e comune, che si è rivelata molto efficace. un grazie particolare va a Matteo Lacconi, Angelo Gamba, Don Alex Malfasi a tutti gli organizzatori, i volontari di protezione civile, i carabinieri in congedo di Cremona, i volontari della cooperativa sociale di Bessimo, le associazioni AVIS e Aido, i volontari comunali, i futuri volontari di protezione civile comunali di Castelverde, la polizia Locale di Castelverde e tutti i volontari che hanno contribuito a rendere sicura e speciale questa manifestazione.”

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