Flora, bilancio approvato all'unanimità. Con uno sguardo al futuro

Una società in salute, con i conti ordine. Approvato all’unanimità dall’assemblea degli associati il bilancio della canottieri Flora. Un bilancio “assolutamente positivo”, lo definisce il presidente della società, in carica fino al 2029, Marzio Busseti.

“Abbiamo lavorato in maniera prudenziale, stiamo facendo ancora delle valutazioni sugli investimenti nei prossimi anni, in quanto ritemiamo che la società sia abbastanza completa, ma siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di capire se fare investimenti legati alle manutenzioni di palazzine che cominciano ad avere grosse problematiche o completare il nostro parco sportivo”.

Quanto al numero degli associati, che sono 3500, Busseti commenta così: “Abbiamo una fortissima richiesta, e questo da una parte ci conforta perché significa che la società piace, di contro noi purtroppo non abbiamo degli spazi illimitati e abbiamo dovuto fermare la richiesta di adesioni cercando di procrastinarle all’anno prossimo”.

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