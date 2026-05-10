Ultime News

10 Mag 2026 La Vanoli Cremona conquista Trieste e si congeda dai tifosi con una vittoria
10 Mag 2026 A Cremona il primo festival di Still I Rise: appuntamento sabato 23 maggio
10 Mag 2026 Grassi: "I tifosi vogliono di più, noi li capiamo e vale anche per noi"
10 Mag 2026 Bonazzoli: "Restiamo aggrappati e giochiamoci le nostre chance fino all’ultimo minuto"
10 Mag 2026 “Un pianoforte ritrovato”: musica e memoria nel segno del patrimonio cremonese
Cremonese

Le pagelle di Cremonese-Pisa: i voti dei grigiorossi

di Simone Guarnaccia

Prestazione convincente dei ragazzi di Giampaolo: brillano Vardy, Bonazzoli e Okereke in una sfida gestita con autorità dal primo all’ultimo minuto

Pezzella colpisce di testa
Fill-1

AUDERO 6 – Dalle sue parti il Pisa non si vede mai.

TERRACCIANO 6,5 – Difende e si propone con continuità.

BIANCHETTI 6,5 – Guida la linea difensiva con intelligenza.

LUPERTO 6,5 – Fa valere la sua esperienza nei duelli.

BARBIERI 7 – Sfreccia sulla destra, ci mette grinta e intensità.

MALEH 6 – Utile nel palleggio, si muove con astuzia.

GRASSI 6,5 – Dirige il gioco grigiorosso, sfiora anche il gol.

VANDEPUTTE 7 – Sforna un assist delizioso per Bonazzoli.

PEZZELLA 6,5 – Attento e reattivo, si fa apprezzare anche in fase offensiva.

BONAZZOLI 7 – Un altro gol pesante, è il leader tecnico della Cremo.

VARDY 7,5 – Con lui in campo la squadra è più aggressiva e sicura. Ritrova anche il gol che sblocca il match.

ZERBIN 6 – Gioca senza prendersi grossi rischi.

THORSBY 6 – Amministra nella fase finale della partita.

OKEREKE 7 – Subentra e trova un gran gol che chiude la contesa.

SANABRIA 6 – Ha pochi palloni a disposizione nel finale.

FOLINO sv

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...