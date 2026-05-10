Le pagelle di Cremonese-Pisa: i voti dei grigiorossi
Prestazione convincente dei ragazzi di Giampaolo: brillano Vardy, Bonazzoli e Okereke in una sfida gestita con autorità dal primo all’ultimo minuto
AUDERO 6 – Dalle sue parti il Pisa non si vede mai.
TERRACCIANO 6,5 – Difende e si propone con continuità.
BIANCHETTI 6,5 – Guida la linea difensiva con intelligenza.
LUPERTO 6,5 – Fa valere la sua esperienza nei duelli.
BARBIERI 7 – Sfreccia sulla destra, ci mette grinta e intensità.
MALEH 6 – Utile nel palleggio, si muove con astuzia.
GRASSI 6,5 – Dirige il gioco grigiorosso, sfiora anche il gol.
VANDEPUTTE 7 – Sforna un assist delizioso per Bonazzoli.
PEZZELLA 6,5 – Attento e reattivo, si fa apprezzare anche in fase offensiva.
BONAZZOLI 7 – Un altro gol pesante, è il leader tecnico della Cremo.
VARDY 7,5 – Con lui in campo la squadra è più aggressiva e sicura. Ritrova anche il gol che sblocca il match.
ZERBIN 6 – Gioca senza prendersi grossi rischi.
THORSBY 6 – Amministra nella fase finale della partita.
OKEREKE 7 – Subentra e trova un gran gol che chiude la contesa.
SANABRIA 6 – Ha pochi palloni a disposizione nel finale.
FOLINO sv