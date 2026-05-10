“Lions Motor Show”, i motori non si fermano nonostante la pioggia

Nonostante il meteo incerto, la passione per i motori ha avuto la meglio. Il Lions Club Torrazzo Cremona ha chiamato a raccolta appassionati e sostenitori per il “Lions Motor Show” e la risposta non si è fatta attendere.

Presenti fin dalle prime ore numerose istituzioni cremonesi: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco che, con i loro mezzi, hanno voluto testimoniare concretamente la propria vicinanza al Club e alla manifestazione. Numerosi anche i proprietari di auto storiche e supercar che, con i loro motori ruggenti, hanno regalato emozioni e spettacolo ai tanti presenti.

Un’importante dimostrazione di collaborazione e sensibilità verso un’iniziativa capace di unire solidarietà e passione motoristica. Insieme agli appassionati del settore, infatti, il Lions Club Torrazzo Cremona sostiene un significativo progetto benefico: l’acquisto di attrezzature destinate al reparto di Patologia Neonatale dell’ospedale cittadino.

Un obiettivo fortemente voluto dalla Presidente Maurella Manfredini, che con determinazione ha promosso un evento capace di coinvolgere istituzioni, volontari e cittadini in una giornata all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della grande passione per i motori.

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