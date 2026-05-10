Maltempo: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico anche su Cremona

Una nuova perturbazione interesserà il Nord Italia nelle prossime ore e coinvolgerà anche il territorio cremonese. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Lombardia nella giornata di lunedì 11 maggio, a causa dell’arrivo di correnti sud-occidentali che porteranno venti forti e condizioni di instabilità diffusa.

Secondo le previsioni, dalle prime ore di lunedì si registreranno raffiche intense, localmente fino a burrasca, soprattutto nelle aree interne e lungo i rilievi appenninici del Centro-Nord. Anche se la provincia di Cremona non rientra tra le zone maggiormente esposte ai fenomeni più violenti, il peggioramento del tempo potrebbe comunque provocare disagi, con piogge, temporali e rinforzi del vento attesi nel corso della giornata.

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha evidenziato come le condizioni meteo possano determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, specialmente nelle aree già interessate da terreni saturi d’acqua dopo le precipitazioni delle ultime settimane.

Nel Cremonese l’attenzione resta alta soprattutto per il possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori e per eventuali allagamenti localizzati nelle aree più vulnerabili. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza negli spostamenti e a limitare le attività all’aperto durante le fasi più intense del maltempo.

Il quadro meteorologico sarà aggiornato costantemente nelle prossime ore attraverso i bollettini ufficiali della Protezione Civile e di Regione Lombardia.