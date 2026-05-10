Maxi sequestro di biciclette e monopattini elettrici rubati: denunciata 42 enne

La Polizia di Stato di Cremona ha denunciato una cittadina rumena di anni 42 per il reato di ricettazione per la illecita detenzione di numerose biciclette e monopattini elettrici provento di furti.

In particolare, personale della voltante della Questura di Cremona, a seguito di approfondimenti investigativi e alla geolocalizzazione di una delle biciclette elettriche tramite l’applicazione di uno dei proprietari, è riuscito ad individuare, inizialmente l’area interessata del quartiere San Bernardo e, dopo alcuni appostamenti e pattugliamenti, anche il deposito, all’interno del quale sono state rinvenute 15 biciclette elettriche (anche professionali) e 4 monopattini elettrici, tutti di provenienza furtiva.

Una delle biciclette è stata già riconsegnata al legittimo proprietario, mentre le altre bici ed i monopattini sono stati sequestrati e sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi della Polizia di Stato di Cremona al fine di individuare gli altri proprietari e restituire l’intera refurtiva.

Nei confronti della cittadina rumena, che annovera precedenti per diversi furti, è stata adottata la misura di prevenzione dell’”Avviso Orale”.

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