Tai Aguero incontra il Volley Young Cremona: tecnica ed emozioni per le giovani atlete

Due ori olimpici, due Campionati del Mondo, quattro Coppe del Mondo, due titoli europei conquistati con la maglia azzurra, una Champions League, due scudetti e tanto altro ancora. Questo il palmares di Tai Aguero, leggenda della pallavolo mondiale, ospite per un intero giorno del Volley Young Cremona, alla palestra di Bonemerse, dove Aguero ha tenuto sessioni di allenamento dedicate al gruppo under 14, under 18, serie D. Una masterclass tecnica e mentale.

“Tai Aguero è stata veramente brava da tutti i punti di vista, abbiamo arricchito il bagaglio tecnico e mentale delle nostre ragazze”, ha detto Matteo D’Auria, direttore tecnico Volley Young Cremona.

“Per me – ha detto Aguero – è una giornata molto emozionante perché è la prima volta che una società si rivolge a me per fare un lavoro di questo tipo, quindi sono veramente molto contenta della opportunità che mi è stata data. Vuol dire che si fidano di me e questo per me è un grande onore. Con le ragazze è stata una bellissima esperienza, io ho parlato con loro, ho detto loro tutto quello che pensavo tecnicamente e anche emotivamente, loro hanno sentito, hanno recepito e questo mi ha fatto molto piacere”.

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