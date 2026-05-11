A CR1 il bilancio della stagione tra Vanoli, Juvi e i playout di Sansebasket

Ultima puntata di questa stagione per Basket&co, il talk dedicato alla pallacanestro, che tornerà con l’avvio del prossimo campionato. Nella puntata si parlerà della Sansebasket, ancora in corsa nei playout di Serie B Interregionale dopo essere stata ripescata all’ultima giornata. La squadra di coach Coccoli, dopo aver vinto gara 1 a Montebelluna, si è dovuta arrendere ai veneti alla Spettacolo nella sfida giocata sabato sera, complice un primo tempo in cui si è lasciata sorprendere dall’energia dei forti avversari e un secondo tempo in cui la direzione di gara non ha convinto.

Nel corso della puntata l’intervista al presidente Fabio Tambani, al capitano Davide Speronello, che ha da poco festeggiato le 200 presenze con i Men in Green, e a Emanuele Boschiroli, autore di una prova più che convincente.

Nella seconda parte della puntata il racconto della vittoria della Vanoli Cremona a Trieste, ultimo atto della stagione e probabilmente della storia della società biancoblù, oltre a un’intervista approfondita a coach Pierluigi Brotto. Ma si parlerà anche di Ferraroni Juvi Cremona e della festa con i tifosi al PalaCava, in un clima di celebrazione, con l’intervista a coach Luca Bechi, in procinto di lasciare Cremona per nuove avventure cestistiche.

Basket&co è su CR1, canale 19 del digitale terrestre il lunedì alle 22, e in streaming su cr1.it.

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