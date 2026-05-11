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Cremonese, la sfida sul campo dell'Udinese si giocherà domenica alle ore 20:45

Lega Serie A ha annunciato il programma completo della 37ª giornata di campionato. La partita dei grigiorossi in contemporanea con Sassuolo–Lecce e Cagliari–Torino

Bondo impegnato nel match d'andata contro l'Udinese
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Lega Serie A ha annunciato il programma completo della 37ª giornata di Serie A: la Cremonese sfiderà l’Udinese al Bluenergy Stadium domenica 17 maggio alle ore 20.45. Le modalità per i biglietti, fa sapere la società grigiorossa, saranno comunicate prossimamente sui canali ufficiali del club.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 37ª GIORNATA DI SERIE A:
Domenica 17 maggio ore 12.30 Como–Parma
Domenica 17 maggio ore 12.30 Genoa–Milan
Domenica 17 maggio ore 12.30 Juventus–Fiorentina
Domenica 17 maggio ore 12.30 Pisa–Napoli*
Domenica 17 maggio ore 12.30 Roma–Lazio
Domenica 17 maggio ore 15.00 Inter–Verona
Domenica 17 maggio ore 18.00 Atalanta–Bologna
Domenica 17 maggio ore 20.45 Cagliari–Torino
Domenica 17 maggio ore 20.45 Sassuolo–Lecce
Domenica 17 maggio ore 20.45 Udinese-Cremonese
*Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00.

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