Novità in arrivo nella ztl: non ampliata ma rafforzata con tre varchi in più

Trasporto pubblico locale, mancato raggiungimento dei target e gestione della ZTL: sono questi i temi al centro dell’interrogazione presentata in Consiglio comunale dalla consigliera Maria Vittoria Ceraso. A rispondere è stato l’assessore alla mobilità Luca Zanacchi.

“Il tema riguarda il mancato recupero dei passeggeri del trasporto pubblico rispetto ai livelli pre pandemia, prendendo come riferimento il dato del 2016″, afferma Zanacchi secondo il quale però, i numeri raccontano un quadro diverso.

“In realtà i dati ci dicono che nel 2025 il trasporto pubblico locale ha recuperato completamente i numeri del 2016 e, anzi, ha registrato una crescita di circa 30mila passeggeri all’anno”.

Nell’interrogazione si parla anche di un presunto aumento dei transiti all’interno della ZTL e nelle aree pedonali. “È un tema sul quale stiamo lavorando: prima dell’estate puntiamo ad arrivare alla firma e alla piena operatività della nuova ordinanza ZTL”.

Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta a rafforzare la sicurezza e a ridurre in modo strutturale l’accesso dei veicoli. “La nuova ordinanza andrà a garantire maggiore sicurezza per utenti fragili, pedoni, ciclisti e turisti, riducendo concretamente gli accessi veicolari in ZTL e nelle zone pedonali”.

Sul fronte degli investimenti, Zanacchi ha annunciato anche l’arrivo di risorse importanti.

“Cremona è destinataria di un finanziamento di circa 5 milioni di euro per interventi sulla mobilità sostenibile, sulla sicurezza della viabilità leggera e anche per snellire la circolazione dei veicoli. Il decreto dovrebbe essere firmato entro giugno, ma noi stiamo già lavorando da marzo alla progettazione e alla programmazione degli interventi”.

Infine, un chiarimento sul futuro della ZTL e sull’installazione dei varchi elettronici: la ZTL non sarà ampliata, ma rafforzata. Saranno installati nuovi varchi elettronici in altre tre zone oggi non presidiate tra cui il varco verso la Curia per eliminare gli accessi abusivi.

Un rafforzamento dei controlli e nuovi investimenti che, secondo l’amministrazione, dovranno migliorare mobilità, sicurezza e qualità della vita nel centro storico.

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