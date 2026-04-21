Più parcheggi per i residenti del centro? Difficile una soluzione a breve

In Comune si lavora a una possibile revisione della zona a traffico limitato in centro a Cremona, nel frattempo però c’è una questione urgente che i residenti del quartiere hanno sottoposto all’amministrazione, ossia la carenza di parcheggi riservati.

Così come è strutturata da anni la ztl, aperta al transito dalle 16 e fino a tarda notte, determina scarsa disponibilità di parcheggio sia nelle aree riservate ai residenti spesso occupate abusivamente, sia degli stalli blu dove hanno diritto ad abbonamenti a tariffa agevolata.

La richiesta di rivedere la situazione e invertire la fascia oraria (quindi varchi aperti durante le ore diurne e chiusi in quelle serali) era stata inviata dal Direttivo del comitato di quartiere Centro, sulla base delle richieste di chi abita in zonam, direttamente all’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi, che ha girato la richiesta agli uffici tecnici.

Difficile però che la domanda di nuovi posti auto possa essere soddisfatta a breve, proprio perchè fa parte di una possibile revisione che coinvolge molti altri interlocutori: dalle associazioni dei commercianti agli ordini professionali, solo per citare due categorie, e ancora più remota è la seconda richiesta dei residenti: ampliare l’area C anche a via Dante dove attualmente ci sono solo parcheggi gratuiti o a pagamento e nessuna possibilità di sosta agevolata.

Non dipende infatti dall’amministrazione comunale una modifica di questo tipo in quanto le aree riservate ai residenti e gli abbonamenti a tariffa ridotta in quelle a pagamento si possono istituire solo nelle zone di particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) che il Comune non può istituire a piacere ma deve sottoporre a valutazione del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture.

Tempi lunghi quindi, a chi abita in centro servirà ancora tanta pazienza.

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