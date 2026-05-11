Pride 2026 del 30 maggio a Cremona: ecco da dove passerà il corteo

Anche quest’anno il Comune di Cremona ha concesso il patrocinio al Cremona Pride del 30 Maggio 2026. Così come la Provincia di Cremona e il comune di Crema. Si tratta della terza edizione. Il percorso 2026 ricalca un tragitto già collaudato, migliorandolo dove necessario: un equilibrio tra accessibilità, lunghezza e punti di interesse cittadini.

In programma anche collaborazioni con università, scuole, associazioni studentesche e progetti dedicati all’ambiente, alla salute e alla prevenzione, in sinergia anche con la Rete Antidiscriminazione di Cremona.

Come era stato confermato nella conferenza stampa di presentazione, il corteo si snoderà nelle vie del centro, come nell’edizione 2024. Il tema di questa edizione è “Vieni a Prenderti Un posto nel mondo”: si partirà da Piazza Stradivari con il corteo che prenderà poi la direzione di via Giuseppe Verdi, via Palestro, via Ugolani Dati, via Manzoni, Piazza Stradivari, Piazza Marconi, via Altobello Melone, via Cadore, via Porta Po in direzione di Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare di nuovo in piazza Stradivari termine dell’itinerario.

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