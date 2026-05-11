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Cronaca

Schianto tra auto e scooter in via Giordano, un ferito

di Laura Bosio

Il sinistro si è verificato all'incrocio con largo Pagliari e ha creato non pochi problemi di traffico e code. Sul posto 118 e Polizia Locale

L'incidente
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Caos e code in via Giordano, all’incrocio con largo Pagliari a causa di un incidente verificatosi poco dopo le 9 della mattina. A scontrarsi un’auto e uno scooter.

A soccorrere il conducente di quest’ultimo, un ragazzo di 35 anni, i soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente. Il giovane è caduto sull’asfalto in seguito all’impatto, ma fortunatamente non ha riportato ferite serie. E’ però stato trasportato in ospedale per accertamenti. Illesa invece la conducente dell’auto, una 55enne.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia Locale, che si sono altresì occupati di gestire il traffico congestionato della via Giordano. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

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