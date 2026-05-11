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Cronaca

Tennis in carrozzina in piazza Stradivari, con Coldiretti e Canottieri Baldesio

Grande partecipazione per l'evento realizzato in collaborazione tra Coldiretti Cremona e Canottieri Baldesio in occasione del mercato di Campagna Amica

L'evento in piazza Stradivari
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Una bellissima sinergia è nata tra gli agricoltori di Coldiretti Cremona e gli atleti del tennis in carrozzina della Canottieri Baldesio. In piazza Stradivari, in occasione dell’appuntamento mensile con il mercato di Campagna Amica, agricoltori e atleti hanno voluto proporre ai cremonesi un momento interessante e formativo, con la presenza di alcuni tennisti che hanno dato vita a una dimostrazione di tennis in carrozzina.

Accolti dalla Presidente di Agrimercato Cremona Daniela Antonioli e da tutti gli agricoltori in piazza, con Alceste Bartoletti, Team Manager, e Roberto Bodini, Allenatore (i fondatori e promotori della squadra) in piazza Stradivari c’erano i tennisti Constantin Mircea, Dario Benazzi, Salvatore Dugo, con Federico de Stefani, Consigliere della Canottieri Baldesio.

In pochi minuti dirigenti e atleti hanno allestito il campo da tennis, aprendo poi, tra gli applausi dei presenti, una partita tutta nel segno della passione per lo sport e dell’inclusione. Cremonesi e turisti hanno così avuto modo di apprezzare la qualità del gioco, l’abilità (e anche la grande disponibilità) degli atleti, seguendo la dimostrazione. Nel contempo, per chi fosse stato disposto a mettersi in gioco, c’era anche la possibilità di sedere in carrozzina e provare a cimentarsi con palla e racchetta, insieme ai tennisti della Baldesio.

L’incontro è stato soprattutto occasione per richiamare l’attenzione sul valore del progetto messo in campo dalla Canottieri Baldesio, diventata punto di riferimento per il tennis in carrozzina a livello nazionale e internazionale. Ormai da anni Alceste Bartoletti e Roberto Bodini hanno dato vita al “Tennis in carrozzina: un progetto sociale” che si articola in tre attività: l’attività sportiva, gli incontri nelle scuole e le esibizioni dimostrative in molte città d’Italia tra cui quelle a Madonna di Campiglio in estate e la più prestigiosa a Roma nel Centro Congressi La Nuvola. Finalità del progetto sono la promozione dei diritti delle persone con disabilità a condurre una vita normale anche attraverso la pratica sportiva e la sensibilizzazione di giovani, Istituzioni e società civile.

Parte molto importante riveste anche l’organizzazione del Torneo Internazionale “Città di Cremona”. L’evento, giunto alla tredicesima edizione, si svolgerà sui campi della Canottieri Baldesio dal 3 al 6 settembre 2026 e vedrà la partecipazione dei più forti tennisti, nei due tabelloni maschile e femminile, provenienti da tutto il mondo, sostenuti da un numeroso pubblico.

La squadra oggi è costituita da sedici tennisti, dodici maschi e due femmine. Le lezioni e gli allenamenti di Wheelchair Tennis alla Baldesio sono gratuiti, aperti a tutti, di qualsiasi età e sono finalizzati alla pratica di questa disciplina sportiva. Importanti le partecipazioni a tornei internazionali, con prestigiosi premi ottenuti dagli atleti.

Tra questi, memorabile la conquista nel 2012 a Pistoia, per la prima volta per la Canottieri Baldesio e per la città di Cremona, del titolo di Campione Italiano a squadre. In questi anni è continuata la partecipazione a vari tornei, in Italia e all’estero, sempre ben figurando – hanno spiegato Bartoletti e Bodini – prima nel 2020 a Brescia ai Campionati Regionali a squadre e seconda nel 2023 a Milano, terza nel 2023 a Palermo nel doppio ai Campionati Italiani Assoluti, terza nel 2023 a Bassano del Grappa nei Campionati Italiani a Squadre.

“Siamo grati agli atleti e ai dirigenti del tennis in carrozzina, per questo incontro in piazza Stradivari. Siamo certi che la sinergia nata tra Coldiretti e questa bellissima realtà potrà portare a tante ulteriori occasioni di collaborazione e condivisione” sottolinea Daniela Antonioli, presidente di Agrimercato Cremona, l’associazione che raccoglie i produttori di Coldiretti impegnati nella vendita diretta, sotto i gazebo gialli di Campagna Amica. “Le piazze dove ci rechiamo, portando i nostri prodotti e i nostri valori, sono sempre a disposizione di realtà come questa. Condividiamo, con convinzione, i valori dell’attenzione alla comunità, dell’accoglienza, il valore dello sport rivolto a tutti, unito a un’alimentazione buona e sana”.

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