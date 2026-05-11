Treni: dal 6 al 26 luglio sospesi i collegamenti Cremona-Olmeneta e Cremona-Cava

Trenord informa che per lavori di manutenzione infrastrutturale svolti da RFI, dal 6 al 26 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Cremona e Olmeneta (linee Cremona-Brescia, Cremona-Treviglio-Milano) e fra Cremona e Cavatigozzi (linea Mantova-Bozzolo-Cremona-Milano).

Saranno attivati servizi sostitutivi su bus tra Cremona e Olmeneta e tra Cremona e Cavatigozzi; i bus sostitutivi che già collegano Mantova e Bozzolo estenderanno l’itinerario verso Cremona e Cavatigozzi.

Nei mesi estivi i gestori delle infrastrutture RFI e FERROVIENORD prevedono lavori di potenziamento e manutenzione, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione, che comporteranno modifiche prolungate al servizio ferroviario treni su alcune linee, con interruzioni e rimodulazioni dell’offerta.

Trenord sta lavorando per predisporre servizi sostitutivi e itinerari ferroviari alternativi, per garantire soluzioni di viaggio ai passeggeri delle linee interessati dagli interventi.

Le informazioni sui cantieri programma e le soluzioni di mobilità per i viaggiatori sono disponibili su trenord.it, nella sezione dedicata ai cantieri. Sulla pagina saranno pubblicati nelle prossime settimane ulteriori aggiornamenti su itinerari alternativi in treno e bus sostitutivi.

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