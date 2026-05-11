Treni: dal 6 al 26 luglio sospesi i collegamenti Cremona-Olmeneta e Cremona-Cava
Lo comunica Trenord nell'ambito della rimodulazione delle corse durante il periodo estivo per lavori alla rete. Previsti bus sostitutivi
Trenord informa che per lavori di manutenzione infrastrutturale svolti da RFI, dal 6 al 26 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Cremona e Olmeneta (linee Cremona-Brescia, Cremona-Treviglio-Milano) e fra Cremona e Cavatigozzi (linea Mantova-Bozzolo-Cremona-Milano).
Saranno attivati servizi sostitutivi su bus tra Cremona e Olmeneta e tra Cremona e Cavatigozzi; i bus sostitutivi che già collegano Mantova e Bozzolo estenderanno l’itinerario verso Cremona e Cavatigozzi.
Nei mesi estivi i gestori delle infrastrutture RFI e FERROVIENORD prevedono lavori di potenziamento e manutenzione, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione, che comporteranno modifiche prolungate al servizio ferroviario treni su alcune linee, con interruzioni e rimodulazioni dell’offerta.
Trenord sta lavorando per predisporre servizi sostitutivi e itinerari ferroviari alternativi, per garantire soluzioni di viaggio ai passeggeri delle linee interessati dagli interventi.
Le informazioni sui cantieri programma e le soluzioni di mobilità per i viaggiatori sono disponibili su trenord.it, nella sezione dedicata ai cantieri. Sulla pagina saranno pubblicati nelle prossime settimane ulteriori aggiornamenti su itinerari alternativi in treno e bus sostitutivi.