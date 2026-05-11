Un altro festival al via sulle note di Haydn con un giovane ensemble a Corte de' Frati

Al via domenica la terza edizione de Un altro festival, promossa dal Comune di Persico Dosimo e dal Comune di Gadesco Pieve Delmona in sinergia con Cooperativa Sociale Nazareth, che valorizza il patrimonio culturale e sociale del territorio proponendo al pubblico concerti gratuiti con giovani e talentuosi artisti in luoghi rappresentativi.

L’evento inaugurale ha portato ad esibirsi nella Villa Manna Roncadelli Vaghi di Corte de’ Frati l’ensemble formato da Margherita Ceruti, Gema Pastor, Claudio D’Alicarnasso, Lorenzo Titolo Duchini sulle note di F. J. Haydn.

La rassegna intende portare la tradizione della musica da camera in contesti inconsueti lontani dai grandi centri urbani, coinvolgendo un pubblico vario per età e formazione; gli strumentisti, impegnati in corsi di alto perfezionamento in Italia e all’estero, hanno qui l’opportunità di esibirsi.

Un altro festival prosegue con altri appuntamenti: 24 maggio ore 21 il Quartetto di Genova presso Idea Verde Maschi, 2 giugno ore 6 (del mattino) il Neuma Sax Quartet nell’Azienda Agricola Rigenera, 7 giugno ore 18 il Trio Bedrich a Villa Calciati.

Da segnalare inoltre l’audizione del 1 giugno ore 18 nella sede di Rigenera con strumenti ad arco realizzati dal legno delle barche dei migranti nel progetto Metamorfosi di Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti.

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