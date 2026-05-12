Cremonese, per Baschirotto intervento chirurgico perfettamente riuscito

Si sapeva che lo stop per infortunio di Baschirotto sarebbe stato lungo. Ma la novità comunicata dalla Cremonese è che il difensore centrale si è dovuto addirittura sottoporre a un intervento chirurgico.

In un breve bollettino medico di aggiornamento reso noto dalla Cremonese, infatti, si legge che “nelle scorse ore Federico Baschirotto è stato sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere la lesione di alto grado al retto femorale. L’operazione, eseguita dall’équipe del professor Lasse Lempainen, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo previsto”.

Baschirotto si era fatto male dopo circa venti minuti di gioco nel match casalingo contro la Lazio. Servirà non poco tempo al giocatore per ritornare in campo. Il difensore farà di tutto per ritornare all’inizio della prossima stagione sportiva. In questo momento è difficile quantificare con esattezza i tempi di recupero, perché la situazione andrà monitorata giorno dopo giorno, nella speranza che l’iter riabilitativo con subisca intoppi di nessun tipo.

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