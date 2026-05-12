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Cronaca

Furgone in fiamme in A21, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

di Laura Bosio
L'intervento dei Vigili del Fuoco
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Momenti di paura in A21, alla diramazione con Fiorenzuola, nel pomeriggio di martedì, quando un furgone ha improvvisamente preso fuoco.

Erano circa le 15.40 quando è scattato l’allarme. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo autonomamente, e ha immediatamente allertato il 112.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato subito le operazioni di spegnimento. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per consentire le operazioni in tranquillità.

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