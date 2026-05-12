Cronaca
Furgone in fiamme in A21, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco
Momenti di paura in A21, alla diramazione con Fiorenzuola, nel pomeriggio di martedì, quando un furgone ha improvvisamente preso fuoco.
Erano circa le 15.40 quando è scattato l’allarme. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo autonomamente, e ha immediatamente allertato il 112.
Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato subito le operazioni di spegnimento. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per consentire le operazioni in tranquillità.
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