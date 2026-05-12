Gatto impallinato a Motta Baluffi. Ha perso l'occhio, sporta denuncia

Lucifero, un micio di quattro anni, è stato preso a fucilate a Motta Baluffi e il proprietario, un professionista cremonese di 54 anni, ha sporto querela. Il padrone dell’animale è stato avvisato la mattina dello scorso 6 maggio da una vicina che ha trovato il gatto con l’occhio destro insanguinato e che lo ha portato d’urgenza dal veterinario.

Tre ore dopo, a mezzogiorno, il professionista è stato contattato dalla vicina che gli ha riferito che il veterinario, non capendo la natura della lesione, ha fatto una radiografia alla testa del gatto e ha trovato un proiettile, verosimilmente di una carabina ad aria compressa, all’altezza dell’occhio destro.

La sera prima”, ha raccontato il 54enne, “il mio gatto ha mangiato con me e non aveva ferite, quindi è certamente successo nella notte tra il 5 e il 6 maggio. Il micio di notte gira in paese, ma non credo vada molto distante, perché ai pasti è sempre presente”.

“Ora sta abbastanza bene”, ha detto il professionista, “ma la funzionalità dell’occhio è persa. Lo stiamo imbottendo di antidolorifici, antibiotici e di collirio tre volte al giorno. E ogni tre giorni bisogna portarlo al controllo dalla veterinaria. Non si sa se il proiettile dovrà essere tolto, prima bisognerà attendere che l’ematoma si riassorba, poi si faranno altri esami e si vedrà”.

La denuncia è stata sporta presso la procura di Cremona.

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