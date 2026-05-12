Giornata del mal di testa, incontro aperto alle Ancelle della Carità

Le cefalee rappresentano una delle principali cause di disabilità in Italia e incidono in modo significativo sulla qualità della vita, oltre a generare importanti costi sociali. Nel nostro Paese si stima infatti che tra il 25% e il 29% della popolazione soffra di una forma primaria di cefalea.

L’emicrania colpisce circa 6-7 milioni di persone, pari al 12% della popolazione, soprattutto donne. La cefalea tensiva è invece la forma più diffusa in assoluto e interessa oltre l’80% delle donne, mentre la cefalea a grappolo, più rara, riguarda dalle 2 alle 4 persone ogni mille abitanti, prevalentemente uomini.

In occasione della Giornata Nazionale del Mal di Testa, in programma sabato 16 maggio 2026, l’Ambulatorio di II Livello per la diagnosi e la cura delle Cefalee della Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona – Fondazione Teresa Camplani richiama l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e di percorsi terapeutici adeguati.

“La cefalea è una patologia ancora spesso sottovalutata e sotto-trattata: ogni anno circa il 4% dei pazienti con emicrania episodica evolve verso una forma cronica, spesso associata all’abuso di analgesici”, commenta Francesco Forzani, direttore sanitario della Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona.

Per celebrare la ricorrenza, sabato 16 maggio dalle 10.30 alle 12 la struttura aprirà le porte alla cittadinanza con un incontro informativo gratuito a ingresso libero nella sala convegni di via Aselli 14. Durante l’iniziativa si parlerà di diagnosi e trattamento delle principali forme di cefalea e delle opportunità offerte dal centro, con il contributo di neurologi, fisioterapisti e infermieri. Sarà inoltre presentato l’approccio multidisciplinare proposto dal Centro Cefalee delle Ancelle.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Madre Carla Antonini, referente di struttura della Casa di Cura Ancelle della Carità: “Prendersi cura della persona nella sua interezza è parte integrante della missione delle Ancelle della Carità. Attraverso questo ambulatorio e momenti di apertura alla cittadinanza, desideriamo offrire non solo risposte cliniche di qualità, ma anche ascolto, accoglienza e vicinanza a chi convive quotidianamente con il dolore”.

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