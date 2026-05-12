"Il Tempo dell’Infanzia… e oltre!", gran finale: arrivano Massimo Recalcati e Andrea Maggi

Si avvia alla conclusione la quarta edizione de Il Tempo dell’Infanzia… e oltre!, il percorso promosso dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cremona che per due mesi ha trasformato la città in un laboratorio diffuso di riflessione, incontro e partecipazione attorno ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza. Dopo un calendario ricco di ospiti autorevoli e iniziative culturali, la rassegna si prepara agli ultimi appuntamenti di fine maggio, che mettono al centro inclusione, responsabilità educativa e impegno civile.

Momento centrale della rassegna sarà la lectio magistralis di Massimo Recalcati, in programma giovedì 14 maggio al Teatro Ponchielli.

Con L’educazione impossibile, Recalcati proporrà una riflessione intensa e profonda sul significato dell’educare oggi: un gesto mai riducibile a tecnica o controllo, ma esperienza che intreccia desiderio, limite, responsabilità e trasmissione del senso (biglietti su www.vivaticket.com e alla biglietteria del Teatro).

Lunedì 18 maggio, con Juri Meda, Silvia Denti e Barbara Bertoletti, l’attenzione si sposterà sull’eredità pedagogica di Mario Lodi, tra infanzia e scuola primaria, per riscoprire l’attualità di una scuola democratica, cooperativa e centrata sul bambino (prenotazione del posto sul sito Il Tempo dell’Infanzia).

A seguire, martedì 19 maggio Silvia Iaccarino guiderà l’incontro Il tempo lento dell’infanzia in un mondo che corre”, dedicato al valore dell’attesa, dell’ascolto e della qualità delle relazioni educative (prenotazione del posto sempre sul sito Il Tempo dell’Infanzia).

Sabato 23 maggio, nel Cortile Federico II di Palazzo comunale, si terrà la presentazione del progetto Still I Rise con Nicolò Govoni e Giovanni Volpe. L’incontro offrirà alla cittadinanza l’occasione di conoscere da vicino un’esperienza educativa internazionale che opera in contesti di emergenza e marginalità, portando istruzione di qualità a bambini e bambine in condizioni di forte vulnerabilità. Una testimonianza concreta di come la scuola possa diventare strumento di emancipazione, dignità e futuro.

Con Maria Assunta Zanetti, martedì 26 maggio, l’attenzione si concentrerà sul tema della plusdotazione e dell’inclusione scolastica. L’incontro offrirà strumenti per riconoscere e accompagnare gli alunni ad alto potenziale cognitivo, superando stereotipi e semplificazioni e promuovendo una scuola capace di valorizzare tutte le differenze (prenotazione del posto sempre sul sito Il Tempo dell’Infanzia dal 16 maggio).

Chiuderà il ciclo di grandi incontri Andrea Maggi, protagonista del docu-reality Rai Il Collegio, con l’appuntamento Adolescenti, genitori e insegnanti. Il triangolo no, non lo avevo considerato, in programma mercoledì 27 maggio in Cortile Federico II. Un momento di confronto diretto e coinvolgente dedicato alla relazione educativa tra scuola e famiglia, tra alleanza, conflitto e corresponsabilità, in un tempo in cui la crescita degli adolescenti interpella profondamente il mondo adulto (prenotazione del posto sul sito Il Tempo dell’Infanzia dal 17 maggio).

Accanto agli incontri divulgativi, proseguono le numerose iniziative diffuse sul territorio.

15 maggio, al Museo Archeologico San Lorenzo tornano i laboratori di tessitura Penelope e le altre

15 maggio, al Parco Nassiryia l’attività Quaderni del PLIS: flora e fauna del territorio

16 maggio, con partenza dal Parco Colonie Padane, la Biciclettata nel PLIS del Po e del Morbasco

21 maggio, in Cortile Federico II, lo spettacolo Altrove a cura della Compagnia dei Piccoli porterà in scena un momento teatrale dedicato al mondo dell’adolescenza

23 maggio, al Museo della Civiltà Contadina, laboratori in occasione della Giornata Mondiale dell’Ape

24 maggio, al Parco Sartori, XXV edizione di Bimbimbici promossa da Fiab Biciclettando Cremona, che vede sempre una grande partecipazione di famiglie nel segno della mobilità sostenibile

25 maggio, con l’iniziativa Cucine Aperte, CAMST presenterà il servizio di ristorazione delle scuole del Comune di Cremona, offrendo alle famiglie un’occasione di conoscenza e trasparenza su un servizio centrale nella vita scolastica.

Con la conclusione degli appuntamenti di maggio si chiude un’edizione che ha ampliato lo sguardo “oltre” l’infanzia, includendo in modo strutturato il tema dell’adolescenza e rafforzando il dialogo tra scuola, famiglie, istituzioni e territorio. Il Tempo dell’Infanzia… e oltre! si conferma così non solo una rassegna di eventi, ma un investimento culturale condiviso: uno spazio in cui la comunità sceglie di interrogarsi insieme sul presente e sul futuro delle nuove generazioni, riconoscendo nell’educazione la propria responsabilità più alta.

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