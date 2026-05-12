Parcheggio nuovo ospedale ed elisoccorso, il Comune non conosce a fondo il progetto

Forse nessuno si aspettava che i documenti, pubblicati sul portale Silvia di Regione Lombardia, relativi al parcheggio del nuovo ospedale venissero letti da qualcuno e, nello specifico, dal Movimento per la riqualificazione del “vecchio” ospedale.

Ma si sa, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e le informazioni che Asst ha dato nella sua risposta, così come riportata dal Sindaco nel consiglio Comunale di ieri, non sono corrette, o quantomeno differiscono da quanto contenuto a pagina 120, elegantemente definita “Phasing di progetto”, della Relazione illustrativa generale, caricata sul predetto portale Silvia, a corredo al progetto di fattibilità tecnico economica.

La risposta di Virgilio stupisce moltissimo perché rivela che non conosce o non ha mai preso visione dei documenti depositati presso gli uffici comunali e caricati sul portale Silvia per la verifica di assoggettamento a Via del nuovo parcheggio dell’Ospedale, verifica di cui è titolare il Comune di Cremona e non la Regione Lombardia, stupisce che le notizie acquisite da Asst non le abbia domandate ai propri Uffici, che riteniamo abbiano esaminato a fondo la poderosa documentazione, tant’è che hanno chiesto, proprio ad Asst, senza alcun esito, di integrarla con altri atti.

Forse alla consigliera Tacchini avrebbe dato un’altra risposta e magari con un tono meno infastidito e da maestro. E magari, lui e l’intera Giunta, si sarebbero preoccupati, apprendendo che l’elisoccorso veniva trasferito all’aeroporto del Migliaro.

Non pensi il signor sindaco che i portatori della verità, del giusto e del sapere siano solo coloro che siedono su determinati scranni, perché anche le persone più umili hanno molto da insegnare.

E se proprio vuole essere trasparente come afferma, organizzi un tavolo di confronto tra i diversi soggetti, visto che l’opera di cui parliamo non riguarda solo determinate categorie o supporter, ma tutti i cittadini, dai più piccoli ai più anziani e che i soldi che verranno spesi sono quelli di chi le tasse le paga per davvero.

Non si sottragga al vero confronto, come rappresentante di suoi cittadini, come autorità sanitaria locale e Presidente della conferenza dei sindaci, organo di indirizzo, controllo e partecipazione alla programmazione socio-sanitaria.

Un’opera reclamizzata come un prodotto commerciale, diventa oggetto di tabù quando qualcuno chiede di poter avere e leggere il foglio delle informazioni! Figuriamoci quello delle istruzioni!

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