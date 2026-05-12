Scuole e promozione della salute: allo Stanga il meeting della rete provinciale

Nella provincia di Cremona gli istituti scolastici che aderiscono alla Rete delle Scuole che Promuovono Salute in Regione Lombardia sono ormai una quarantina. Una realtà consolidata che coinvolge oltre 500 istituti lombardi, tra scuole statali, paritarie ed enti di Formazione Professionale.

Il Meeting provinciale rappresenta un momento di confronto e riflessione per gli istituti della rete cremonese sui fondamenti teorico‑scientifici del progetto e sulle buone pratiche attivate nelle diverse scuole.

A guidare il coordinamento provinciale è l’Istituto Comprensivo “Sacchi” di Piadena Drizzona.

“Oggi le scuole che promuovono la salute si riuniscono allo Stanga di Cremona per confrontarsi sui fondamenti teorici e sui processi che stanno alla base della rete, nata nel 2011 su impulso di Regione Lombardia – spiega Umberto Paolini, dirigente dell’Istituto Comprensivo Sacchi di Piadena Drizzona -. È anche l’occasione per condividere le buone pratiche attivate nei vari istituti della provincia, che si sono dimostrate efficaci per la promozione della salute e del benessere degli alunni”.

Uno dei punti di forza della rete è la stretta collaborazione con ATS Val Padana e con le aziende socio‑sanitarie territoriali.

Come sottolinea Laura Rubagotti, responsabile della Struttura Promozione della Salute di ATS Val Padana: “Aderire alla rete delle scuole che promuovono salute significa prima di tutto entrare in una rete di confronto: con Regione Lombardia, con ATS, con le ASST e soprattutto con le altre scuole. Promuovere salute e benessere a scuola è fondamentale, perché è dimostrato che i ragazzi che stanno bene apprendono meglio e che apprendere favorisce a sua volta il benessere”.

Sull’importanza dell’integrazione tra educazione e sanità interviene anche Giorgio Scivoletto, direttore sociosanitario di ASST Cremona: “Questa giornata rappresenta l’esito di un lavoro portato avanti per un intero anno da insegnanti e operatori sanitari. Educazione e cura devono procedere insieme per promuovere la salute e fare prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo nido alle superiori. La prevenzione è la vera chiave per affrontare in modo sano tutte le fasi della vita ed evitare l’insorgenza di patologie croniche”.

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