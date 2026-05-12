Turismo scolastico musicale sul Po, a Cremona i gruppi dell'International Spring Festival

Centinaia di studenti da tutta Italia partecipano a maggio alle crociere fluviali organizzate nell’ambito del Cremona International Spring Music Festival, rassegna promossa dalla Rete Musicale Piazza Stradivari con il Liceo Musicale Antonio Stradivari capofila, che oltre a far esibire i giovani artisti dà loro l’opportunità di salpare con il battello Mattei sul Po accompagnati dalle note dell’ensemble Ponchielli.

I gruppi, provenienti soprattutto da Lombardia ed Emilia, sono di diverse età e in comune hanno la passione per l’arte dei suoni e la curiosità di scoprire il Grande Fiume. Il direttore artistico della rassegna, Gianluigi Bencivenga, illustra il repertorio in programma che spazia da C. Monteverdi a G. Verdi e A. Ponchielli.

Poi il capitano di Cremona Crociere Federico Molinaro descrive il paesaggio e la fauna, con aneddoti frutto di una vita dedicata al Grande Fiume. Non manca inoltre di far pilotare i ragazzi, che si mettono alla plancia con entusiasmo. Per tutti è un’esperienza speciale. La rassegna prosegue fino a giugno, tra concerti e iniziative di turismo scolastico musicale sul Po.

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