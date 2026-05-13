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Cultura e spettacoli

“Affido e Solidarietà”: un incontro sull’accoglienza familiare

L’Amministrazione Comunale di Torre de’ Picenardi organizza un incontro aperto a tutti il 20 maggio

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L’Amministrazione Comunale di Torre de’ Picenardi organizza un incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Affido e Solidarietà”, in programma mercoledì 20 maggio alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale.L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Centro Affidi del Comune di Cremona, rappresenta un importante momento di informazione e confronto sul tema dell’affido familiare e della solidarietà verso minori e famiglie in situazioni di fragilità.

 

L’appuntamento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione avviato nei mesi scorsi con gli incontri del 15 dicembre 2025 presso la Biblioteca Comunale e del 24 febbraio al Teatro SOMS, che hanno visto la partecipazione attiva di associazioni, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche, parrocchia, cittadini e amministrazione comunale.

 

Durante la serata verranno illustrati il ruolo e le attività del Centro Affidi, approfondendo il significato dell’accoglienza familiare, le modalità dell’affido e il valore sociale di questa esperienza. Sarà inoltre possibile porre domande, ricevere informazioni e manifestare il proprio interesse a partecipare a una rete di supporto e solidarietà sul territorio. L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito a tutta la comunità a partecipare a questo momento di approfondimento e condivisione, nella convinzione che solo attraverso un impegno coeso e partecipato sia possibile offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

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