Campagne e Cascine 2026: tra motori d’epoca e paesaggi cremonesi, sabato la gara
La storica manifestazione di regolarità per auto d’epoca arriva alla XXIV edizione. 80 gli equipaggi presenti
Cremona si prepara ad accogliere la XXIV edizione di Campagne e Cascine, la storica manifestazione di regolarità per auto d’epoca organizzata dalla Scuderia 3T. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio, con partenza e arrivo al piazzale del bocciodromo di Cremona e un percorso che attraverserà le campagne e le cascine del territorio cremonese.
“Campagne e Cascine è nata 25 anni fa – racconta Claudio Gregori, presidente scuderia 3T -. Un gruppo di amici hanno deciso di organizzare qualcosa sul territorio cremonese, dando visibilità alle nostre bellissime cascine e campagne. Circa 80 gli equipaggi presenti, un bel numero. Tra loro abbiamo Andrea Vesco, che è il vincitore delle ultime otto Mille e miglia. Tra gli equipaggi anche Francesca Ruggeri, che peraltro è nostra socia di scuderia, che ha vinto tre Mille e miglia nella coppa femminile”.
L’evento, inserito nel Trofeo Nazionale Regolarità (TNR), richiamerà equipaggi da tutta Italia per una giornata di sport, tecnica e paesaggio.
Tra le tappe previste, soste a Cascina Le Bufalizie a Farfengo e Cascina Palazzo a Barzaniga, con prove di precisione e momenti conviviali. Campagne e Cascine conferma così il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di motori storici, unendo la passione per la guida d’altri tempi alla bellezza delle campagne cremonesi.