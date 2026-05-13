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Cronaca

Campagne e Cascine 2026: tra motori d’epoca e paesaggi cremonesi, sabato la gara

di Simone Bacchetta

La storica manifestazione di regolarità per auto d’epoca arriva alla XXIV edizione. 80 gli equipaggi presenti

Il servizio di CR1
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Cremona si prepara ad accogliere la XXIV edizione di Campagne e Cascine, la storica manifestazione di regolarità per auto d’epoca organizzata dalla Scuderia 3T. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio, con partenza e arrivo al piazzale del bocciodromo di Cremona e un percorso che attraverserà le campagne e le cascine del territorio cremonese.

“Campagne e Cascine è nata 25 anni fa – racconta Claudio Gregori, presidente scuderia 3T -. Un gruppo di amici hanno deciso di organizzare qualcosa sul territorio cremonese, dando visibilità alle nostre bellissime cascine e campagne. Circa 80 gli equipaggi presenti, un bel numero. Tra loro abbiamo Andrea Vesco, che è il vincitore delle ultime otto Mille e miglia. Tra gli equipaggi anche Francesca Ruggeri, che peraltro è nostra socia di scuderia, che ha vinto tre Mille e miglia nella coppa femminile”.

L’evento, inserito nel Trofeo Nazionale Regolarità (TNR), richiamerà equipaggi da tutta Italia per una giornata di sport, tecnica e paesaggio.
Tra le tappe previste, soste a Cascina Le Bufalizie a Farfengo e Cascina Palazzo a Barzaniga, con prove di precisione e momenti conviviali. Campagne e Cascine conferma così il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di motori storici, unendo la passione per la guida d’altri tempi alla bellezza delle campagne cremonesi.

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