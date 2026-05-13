900 studenti per il Progetto ERA: ambiente e sostenibilità al centro del dibattito

La tutela del territorio e la sostenibilità ambientale tornano al centro del dibattito cittadino. L’Aula Magna dell’Università Cattolica di Cremona ha ospitato un incontro pubblico per presentare i risultati del Progetto ERA (Educazione Rispetto Ambiente). Oltre 900 studenti coinvolti, provenienti da 8 istituti scolastici; 15 tra istituzioni, aziende e docenti coinvolti.

“Quest’anno è stato un periodo molto intenso – spiega Claudio Bodini, referente del progetto ERA e membro Rotary Club Cremona – perché sono state circa 900 le risposte ai questionari che i ragazzi hanno somministrato nelle classi dei loro amici. Devo dire è un progetto molto bello e che rispecchia le linee di indirizzo del Rotary International, che hanno come presupposto la tutela dell’ambiente”.

Il cuore dell’iniziativa risiede nella volontà di promuovere un’educazione ambientale concreta, capace di tradursi in una reale salvaguardia del patrimonio locale. L’incontro è organizzato dal Rotary Club Gruppo Terre Padane (Distretto 2050), in stretta collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e diverse realtà associative e istituzionali impegnate nel campo della sostenibilità. Si è trattato di un’occasione di confronto sul futuro del nostro ecosistema, sottolineando come la sinergia tra mondo accademico, associazioni e istituzioni scolastiche sia la chiave per affrontare le sfide climatiche dei prossimi anni.

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