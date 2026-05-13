Elisoccorso, le dichiarazioni del Sindaco di Cremona in linea con l'Azienda

Riteniamo necessario fornire alcuni chiarimenti in merito alla collocazione dell’elisuperficie nelle future fasi di cantierizzazione del Nuovo Ospedale di Cremona.

ASST conferma che le dichiarazioni del Sindaco di Cremona sono in linea con quanto già formalmente comunicato dall’Azienda: l’attuale Direzione, in carica dal 2024, non ha mai preso in considerazione l’ipotesi dell’Aeroporto del Migliaro come soluzione operativa per il ricollocamento dell’elisuperficie.

Le valutazioni tecniche in corso hanno individuato soluzioni localizzate esclusivamente in prossimità del presidio ospedaliero, con l’obiettivo di garantire tempi di intervento e percorsi di emergenza-urgenza nel pieno rispetto degli standard HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e della normativa regionale.

Il passaggio contenuto nella “Relazione illustrativa generale di accompagnamento al PFTE”, richiamato nel confronto pubblico, è presente all’interno di un elaborato tecnico preliminare. Si tratta di un riferimento riconducibile a ipotesi iniziali di lavoro non recepite nelle successive fasi di sviluppo del progetto e, pertanto, da considerarsi un refuso non coerente con gli indirizzi operativi definiti. Si informa che il PFTE definitivo sta seguendo il normale iter autorizzativo e che, una volta approvato, costituirà l’unico documento ufficiale a cui riferirsi.

Per ogni aspetto progettuale relativo al Nuovo Ospedale di Cremona, ASST Cremona resta l’interlocutore istituzionale competente.

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